Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Yoga in der Karibik

HGTVFolge vom 22.06.2025
Yoga in der Karibik

Yoga in der KaribikJetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 22.06.2025: Yoga in der Karibik

21 Min.Folge vom 22.06.2025

Ein aktives Paar sagt dem frostigen Fargo Lebewohl und wagt den Schritt in ein neues Leben auf der Insel Roatan. Nach Jahren voller hoher Karriereziele soll nun endlich Zeit füreinander sein – am liebsten in einer Wohnung direkt am Strand, die sie auch vermieten können. Zwischen Palmen und Yoga hoffen sie, ihre ganz eigene Balance zu finden.

Alle verfügbaren Folgen