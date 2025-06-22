Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 22.06.2025: Yoga in der Karibik
21 Min.Folge vom 22.06.2025
Ein aktives Paar sagt dem frostigen Fargo Lebewohl und wagt den Schritt in ein neues Leben auf der Insel Roatan. Nach Jahren voller hoher Karriereziele soll nun endlich Zeit füreinander sein – am liebsten in einer Wohnung direkt am Strand, die sie auch vermieten können. Zwischen Palmen und Yoga hoffen sie, ihre ganz eigene Balance zu finden.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
