Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 10: Interessenkonflikte
45 Min.Folge vom 15.04.2026
Was für ein Tag für Olivia: Zunächst streift sie mit ihrem Auto einen anderen Wagen - eigentlich eine Lappalie, doch der Fahrer will von ihr eine Entschädigung für seine, nicht vorhandenen, Verletzungen. Anschließend bekommt die Richterin wütenden Besuch von der Ehefrau ihres Ex-Manns Stan. Jack sorgt am Abend für den einzigen Lichtblick. Doch er hat auch eine Neuigkeit, die Olivia überhaupt nicht gefällt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren