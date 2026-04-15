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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Symbol der Hoffnung

BetaStaffel 1Folge 2vom 15.04.2026
Symbol der Hoffnung

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 2: Symbol der Hoffnung

45 Min.Folge vom 15.04.2026

Er ist das Wahrzeichen des kleinen Hafenstädtchens - der Leuchtturm von Cedar Cove. Für viele Bewohner ist er außerdem das Symbol für Hoffnung und den Mut, weiterzumachen. Plötzlich taucht jedoch der Bauherr Warren Saget mit dem Vorhaben auf, den Leuchtturm abzureißen. Die Einwohner sind in Aufruhr und schließen sich zusammen, um den Investor aufzuhalten - wenn nötig sogar auf dem Rechtsweg.

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