Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 6: Sieg über die Angst
45 Min.Folge vom 15.04.2026
Eigentlich soll Seth endlich aus Alaska zurückkehren, doch Justine wartet vergeblich am Bootssteg auf ihn. Ist ihm etwas zugestoßen? Justine macht sich auf die Suche nach Seth ... Maryellen lernt den smarten Fotografen John Bowman kennen und fühlt sich sehr stark zu ihm hingezogen. Währenddessen versucht Jack, Olivia zu einem Kurzurlaub zu überreden.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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