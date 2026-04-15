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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Sieg über die Angst

BetaStaffel 1Folge 6vom 15.04.2026
Sieg über die Angst

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 6: Sieg über die Angst

45 Min.Folge vom 15.04.2026

Eigentlich soll Seth endlich aus Alaska zurückkehren, doch Justine wartet vergeblich am Bootssteg auf ihn. Ist ihm etwas zugestoßen? Justine macht sich auf die Suche nach Seth ... Maryellen lernt den smarten Fotografen John Bowman kennen und fühlt sich sehr stark zu ihm hingezogen. Währenddessen versucht Jack, Olivia zu einem Kurzurlaub zu überreden.

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