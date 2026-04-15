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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Alte Flamme, neuer Funke

BetaStaffel 1Folge 9vom 15.04.2026
Alte Flamme, neuer Funke

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 9: Alte Flamme, neuer Funke

45 Min.Folge vom 15.04.2026

Die Beziehung von Jack und Olivia ist äußerst angespannt, weil Jack durch den vertrauten Umgang zwischen Olivia und ihrem Ex-Mann Stan ziemlich verunsichert ist. Gibt es eine gemeinsame Zukunft für sie? Währenddessen kehrt Seth nach Cedar Cove zurück und hat ein interessantes Angebot für Justine im Gepäck; dies hieße aber zugleich, in ihrer Beziehung den nächsten Schritt zu gehen. Wie wird sie sich entscheiden?

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