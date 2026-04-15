Alte Flamme, neuer FunkeJetzt kostenlos streamen
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 9: Alte Flamme, neuer Funke
45 Min.Folge vom 15.04.2026
Die Beziehung von Jack und Olivia ist äußerst angespannt, weil Jack durch den vertrauten Umgang zwischen Olivia und ihrem Ex-Mann Stan ziemlich verunsichert ist. Gibt es eine gemeinsame Zukunft für sie? Währenddessen kehrt Seth nach Cedar Cove zurück und hat ein interessantes Angebot für Justine im Gepäck; dies hieße aber zugleich, in ihrer Beziehung den nächsten Schritt zu gehen. Wie wird sie sich entscheiden?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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