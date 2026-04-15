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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Vorurteile

BetaStaffel 1Folge 7vom 15.04.2026
Vorurteile

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 7: Vorurteile

45 Min.Folge vom 15.04.2026

Olivia und Jack verbringen einen Kurzurlaub in Seattle, aber die kleine Auszeit verläuft nicht so, wie geplant. Olivia versucht, einem Ex-Strafgefangenen zu helfen, der behauptet, sich geändert zu haben ... Der Konflikt zwischen Rosie und Zach eskaliert zunehmend - und hat auch Auswirkungen auf ihre Tochter.

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