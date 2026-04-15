Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 5: Der Kinder wegen
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6
Olivia muss als Richterin in einer sehr schwierigen und hoch emotionalen Scheidung ein Urteil fällen. Grace versucht währenddessen, Spenden zu sammeln, um die Schließung der Bücherei abzuwenden. Und Jack überlegt sich ernsthaft, Eric ein Ultimatum zu stellen, da dieser sich immer noch weigert, eine Arbeit anzunehmen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren