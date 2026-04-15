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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Der Kinder wegen

BetaStaffel 1Folge 5vom 15.04.2026
Der Kinder wegen

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 5: Der Kinder wegen

45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6

Olivia muss als Richterin in einer sehr schwierigen und hoch emotionalen Scheidung ein Urteil fällen. Grace versucht währenddessen, Spenden zu sammeln, um die Schließung der Bücherei abzuwenden. Und Jack überlegt sich ernsthaft, Eric ein Ultimatum zu stellen, da dieser sich immer noch weigert, eine Arbeit anzunehmen.

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