Kilian Sterff - Ein Leben voller ReizeJetzt kostenlos streamen
CHALLENGE
Folge vom 06.01.2025: Kilian Sterff - Ein Leben voller Reize
30 Min.Folge vom 06.01.2025
Kilian Sterff hat das Asperger-Syndrom beziehungsweise eine Autismus-Spektrum-Störung. Sein Leben ist voller Reize - wie ihm die Kamera dabei hilft und nicht nur Ausdrucksmittel, sondern auch Orientierungshilfe ist, zeigt diese besondere Folge "CHALLENGE".
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: abm inclumedia e.V.