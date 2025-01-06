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CHALLENGE

Kilian Sterff - Ein Leben voller Reize

Kabel EinsFolge vom 06.01.2025
Kilian Sterff - Ein Leben voller Reize

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CHALLENGE

Folge vom 06.01.2025: Kilian Sterff - Ein Leben voller Reize

30 Min.Folge vom 06.01.2025

Kilian Sterff hat das Asperger-Syndrom beziehungsweise eine Autismus-Spektrum-Störung. Sein Leben ist voller Reize - wie ihm die Kamera dabei hilft und nicht nur Ausdrucksmittel, sondern auch Orientierungshilfe ist, zeigt diese besondere Folge "CHALLENGE".

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