Cartoons, Krankheit, KlartextJetzt kostenlos streamen
CHALLENGE
Folge vom 01.12.2025: Cartoons, Krankheit, Klartext
28 Min.Folge vom 01.12.2025
Cartoonist Phil Hubbe ist zu Gast bei Raul Krauthausen. Offen spricht er über sein Leben mit Multipler Sklerose und darüber, wie diese Erfahrung sein künstlerisches Arbeiten geprägt hat. Bekannt für seine Behindertencartoons, erzählt Hubbe von seinen Anfängen mit den Themen Behinderung, Inklusion und Barrierefreiheit. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf seinem Einsatz von schwarzem Humor, den er nutzt, um aufzuklären, Tabus zu brechen und einen offenen Umgang mit Behinderung zu zeigen.
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: abm inclumedia e.V.