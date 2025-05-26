Stix in the City: Dachau barrierefrei erlebenJetzt kostenlos streamen
CHALLENGE
Folge vom 26.05.2025: Stix in the City: Dachau barrierefrei erleben
29 Min.Folge vom 26.05.2025
Für „Stix in the City“ erkundet Stix gemeinsam mit Tim von der abm Dachau und prüft ihre Barrierefreiheit. Im Schloss und im Gemäldemuseum berichtet die Leiterin von weiteren inklusiven Projekten. In der Gedenkstätte des Konzentrationslagers erfährt Stix mehr über die Lebensrealität der Gefangenen. Auch Natur spielt eine große Rolle – mit Alpakawanderung und dem Ziel, für jeden Einwohner einen Baum zu pflanzen. Ein eigenes Volksfest und ein Inklusionscafé mit Waffeln runden den Besuch ab.
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: abm inclumedia e.V.