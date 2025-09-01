CHALLENGE
Folge vom 01.09.2025: Mit Stix durch Burghausen
29 Min.Folge vom 01.09.2025
Stix ist in Burghausen unterwegs. Auf seiner Tour erkundet er die Stadt und nimmt dabei besonders die Barrierefreiheit unter die Lupe – ein Thema, das in der sehr alten Stadt durch Denkmalschutz nicht immer leicht umzusetzen ist. Neben diesen Herausforderungen entdeckt Stix die vielen Facetten Burghausens: Jazzwoche, Burgfest, Besuche im Stadtmuseum und im Kloster, Begegnungen mit Büffeln im Landschaftsmosaik sowie Natur, Kunst und Gespräche mit den Menschen vor Ort.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© abm inclumedia e.V.