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CHALLENGE

Ulrich Hartmann: Einsatz für Musiker mit chronischen Erkrankungen

Kabel EinsFolge vom 27.01.2025
Ulrich Hartmann: Einsatz für Musiker mit chronischen Erkrankungen

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CHALLENGE

Folge vom 27.01.2025: Ulrich Hartmann: Einsatz für Musiker mit chronischen Erkrankungen

29 Min.Folge vom 27.01.2025

Raúl Krauthausen unterhält sich in dieser Folge "face to face" mit dem Musiker Ulrich Hartmann. Dieser engagiert sich stark für die Aktion "luftsprung live", eine Stiftung, die Musiker mit chronischen Erkrankungen zusammenbringt und fördert.

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