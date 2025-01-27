Ulrich Hartmann: Einsatz für Musiker mit chronischen ErkrankungenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 27.01.2025: Ulrich Hartmann: Einsatz für Musiker mit chronischen Erkrankungen
29 Min.Folge vom 27.01.2025
Raúl Krauthausen unterhält sich in dieser Folge "face to face" mit dem Musiker Ulrich Hartmann. Dieser engagiert sich stark für die Aktion "luftsprung live", eine Stiftung, die Musiker mit chronischen Erkrankungen zusammenbringt und fördert.
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: abm inclumedia e.V.