City Life: Zu Besuch bei Aktionskünstler Flatz

Kabel Eins
Folge vom 28.07.2025
Folge vom 28.07.2025: City Life: Zu Besuch bei Aktionskünstler Flatz

26 Min.
Folge vom 28.07.2025

In City Life besucht Kim den Rollstuhlfahrer und Aktionskünstler Flatz in München. Er spricht offen über seine Werke, sein Leben, seine Vergangenheit und sein Privatleben – ebenso über die Kunst selbst und gesellschaftliche Fragen. In der Pinakothek der Moderne zeigt eine Ausstellung seine Arbeit, in der besonders sein eigener Körper im Mittelpunkt steht. Zum Abschluss erlebt Kim Flatz live bei der Theateraufführung „Perlenrede“, in der Politik eine zentrale Rolle spielt.

