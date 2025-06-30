Zum Inhalt springenBarrierefrei
CHALLENGE

Schätzen, messen, punkten: Moderatoren im Challenge-Duell

Kabel EinsFolge vom 30.06.2025
29 Min.Folge vom 30.06.2025

Nach der Bestrafung des Teams starten neue Challenges im Duell Moderatoren gegen Team. Bei der „Kuckucksuhr“ muss Kim Moquenco eine Stunde lang blind die Zeit abschätzen. Danach geht es für Kevin Hoffmann und Kim Hansmann nach Hamburg: Nach einer Nacht auf der Reeperbahn sollen sie früh raus und als Teil der "Krüppelbewegung" eine Protestaktion vorbereiten. Nach einer Schnitzeljagd durch die Stadt müssen sie ohne Hilfsmittel einen Behindertenparkplatz korrekt ausmessen. Schaffen sie das?

