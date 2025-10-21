Staffel 1Folge 1vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 1: Ich werde niemals nie eine Tomate essen
12 Min.
Charlie muss für Lola das Abendessen machen, aber sie ist eine sehr wählerische Esserin und weigert sich, Karotten, Erbsen, Kartoffelpüree, Fischstäbchen und ihr absolutes Hassgericht – Tomaten – zu essen (obwohl sie diese Lebensmittel noch nie probiert hat). Also trickst Charlie Lola aus, indem er die Namen der Lebensmittel ändert: Karotten werden zu „Orangene Zweiglein aus dem Weltall“, Erbsen zu „Grüne Tropfen aus dem Grünen Land“, Kartoffelpüree zu „Wolkenfluff“ Fischstäbchen zu „Ozean-Häppchen aus der Unterwasserwelt“
Charlie und Lola
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions