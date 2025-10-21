Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charlie und Lola

Staffel 1Folge 1vom 21.10.2025
Ich werde niemals nie eine Tomate essen

Charlie und Lola

Folge 1: Ich werde niemals nie eine Tomate essen

12 Min.Folge vom 21.10.2025

Charlie muss für Lola das Abendessen machen, aber sie ist eine sehr wählerische Esserin und weigert sich, Karotten, Erbsen, Kartoffelpüree, Fischstäbchen und ihr absolutes Hassgericht – Tomaten – zu essen (obwohl sie diese Lebensmittel noch nie probiert hat). Also trickst Charlie Lola aus, indem er die Namen der Lebensmittel ändert: Karotten werden zu „Orangene Zweiglein aus dem Weltall“, Erbsen zu „Grüne Tropfen aus dem Grünen Land“, Kartoffelpüree zu „Wolkenfluff“ Fischstäbchen zu „Ozean-Häppchen aus der Unterwasserwelt“

Charlie und Lola
Charlie und Lola

