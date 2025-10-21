Staffel 1Folge 16vom 21.10.2025
Ich will niemals nie, dass mein Wackelzahn rausfälltJetzt kostenlos streamen
Charlie und Lola
Folge 16: Ich will niemals nie, dass mein Wackelzahn rausfällt
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Lola hat einen Wackelzahn, aber sie möchte nicht, dass er herausfällt – bis sie von der Zahnfee erfährt, die ihr Geld im Austausch für den Zahn hinterlässt. Aber dann weigert sich der Zahn herauszukommen; als er schließlich doch herausfällt, bewahrt Lola ihn für die Zahnfee auf, verliert ihn aber bald darauf wirklich. Am Ende finden sie und Charlie den Zahn wieder.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charlie und Lola
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions