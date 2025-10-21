Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 16vom 21.10.2025
Ich will niemals nie, dass mein Wackelzahn rausfällt

Folge 16: Ich will niemals nie, dass mein Wackelzahn rausfällt

12 Min.Folge vom 21.10.2025

Lola hat einen Wackelzahn, aber sie möchte nicht, dass er herausfällt – bis sie von der Zahnfee erfährt, die ihr Geld im Austausch für den Zahn hinterlässt. Aber dann weigert sich der Zahn herauszukommen; als er schließlich doch herausfällt, bewahrt Lola ihn für die Zahnfee auf, verliert ihn aber bald darauf wirklich. Am Ende finden sie und Charlie den Zahn wieder.

