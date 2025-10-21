Staffel 1Folge 5vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 5: Es gibt nur eine Sonne – und das bin ich!
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Lola möchte unbedingt die Sonne in einem bevorstehenden Schulstück spielen und versucht, ihre Lehrerin davon zu überzeugen, dass das ihre Bestimmung ist. Doch als sie stattdessen als Blatt besetzt wird, ist sie enttäuscht. Charlie versucht ihr klarzumachen, dass Blätter sehr wichtig sind.
Weitere Folgen in Staffel 1
Charlie und Lola
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions