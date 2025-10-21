Staffel 1Folge 20vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 20: Du wirst dieses Geschenk nicht so mögen wie ich!
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Lola möchte das beste Geschenk der Welt für Lottas Geburtstag aussuchen. Sie entscheidet sich für ein Arztkoffer, denkt aber, dass Lotta ihn nicht so sehr mögen wird wie sie selbst – und möchte ihn lieber behalten.
Charlie und Lola
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions