Staffel 1Folge 8vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 8: Ich mag meine Haare genau so, wie sie sind
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Charlie und Lola müssen sich heute die Haare schneiden lassen, aber Lola möchte ihren Haarschnitt nicht machen lassen.
Charlie und Lola
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions