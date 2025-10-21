Staffel 1Folge 17vom 21.10.2025
Sag „Cheese“!Jetzt kostenlos streamen
Charlie und Lola
Folge 17: Sag „Cheese“!
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Heute ist Fototag in der Klasse und Lola muss den ganzen Schultag über sauber bleiben für ihr erstes Schulfoto. Aber den ganzen Tag sauber zu bleiben ist wirklich, wirklich schwer!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charlie und Lola
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions