Staffel 1Folge 9vom 21.10.2025
Mir geht’s wirklich überhaupt nicht gutJetzt kostenlos streamen
Charlie und Lola
Folge 9: Mir geht’s wirklich überhaupt nicht gut
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Lola ist krank und liegt im Bett, deshalb kann sie nicht mit Charlie und Marv Fußball spielen. Charlie hat Marv versprochen, mit ihm zu spielen, aber Lola bittet ihn, bei ihr zu bleiben und sie aufzumuntern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charlie und Lola
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions