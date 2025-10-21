Staffel 2Folge 12vom 21.10.2025
Ich werde besonders, ganz besonders vorsichtig seinJetzt kostenlos streamen
Charlie und Lola
Folge 12: Ich werde besonders, ganz besonders vorsichtig sein
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Lola tauscht Lottas neuen Mantel gegen eine Handtasche. Sie verspricht, ihn sauber zu halten, merkt aber, dass das schwerer ist als gedacht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charlie und Lola
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions