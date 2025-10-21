Staffel 2Folge 5vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 5: Wie viele Minuten noch?
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Charlie und Lola müssen sich im Wartezimmer beim Zahnarzt ihrer Mutter beschäftigen. Sie tun so, als würden sie mit der Zahnfee gegen Piraten kämpfen und zwei Kinder retten.
Charlie und Lola
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe: 0
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions