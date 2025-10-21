Staffel 2Folge 8vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 8: Ich hab so ein Glück!
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Lola fühlt sich sehr glücklich. Doch auf dem Weg ins Kino passieren viele Dinge, die sie glauben lassen, dass ihr Glück vorbei ist.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions