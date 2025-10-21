Staffel 2Folge 2vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 2: Ich sehe was, was du nicht siehst
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Lola beobachtet gerne Dinge und zeichnet sie. Dabei glaubt sie mit Soren Lorenson, dass ein Rudel Wölfe nebenan eingezogen ist.
Charlie und Lola
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions