Staffel 2Folge 4vom 21.10.2025
Folge 4: Das ist eigentlich meine Party
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Heute ist Charlies Geburtstag und er plant eine Monsterparty. Lola mag das Thema nicht und verändert alles. Sie öffnet sogar seine Karten. Charlie ist genervt, aber Lola hilft schließlich, die Party zu verbessern.
Charlie und Lola
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions