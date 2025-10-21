Staffel 2Folge 13vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 13: Doch, bin ich! Nein, bist du nicht!
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Charlie und Lola freuen sich auf ein chinesisches Puppenspiel, müssen aber erst ihren Streit beilegen.
Charlie und Lola
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions