Staffel 2Folge 9vom 21.10.2025
Ich liebe meine roten, glänzenden SchuheJetzt kostenlos streamen
Charlie und Lola
Folge 9: Ich liebe meine roten, glänzenden Schuhe
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Lolas Lieblingsschuhe sind zu klein. Charlie nimmt sie mit, um neue zu kaufen, aber Lola will die alten behalten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charlie und Lola
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions