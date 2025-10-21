Staffel 2Folge 21vom 21.10.2025
Du kannst mein Freund seinJetzt kostenlos streamen
Charlie und Lola
Folge 21: Du kannst mein Freund sein
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Während Charlie und Marv ins Insektenhaus gehen, bleibt Lola mit Marvs kleinem Bruder Morten. Doch Morten ist schüchtern und will nicht spielen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charlie und Lola
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions