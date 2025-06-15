Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Mitten ins Herz

sixxStaffel 2Folge 10
Mitten ins Herz

Mitten ins HerzJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 10: Mitten ins Herz

41 Min.Ab 12

Ein Amor namens Cupido freut sich, wenn er wieder einmal ein Paar zusammengebracht hat. Doch Cupido hat einen gefährlichen Gegner, den bösartigen Dämon Drozzee. Drozzee stiehlt Cupidos Ring und bringt alle Paare wieder auseinander. Je mehr Paare er entzweit, umso schwächer wird Cupido - bis er schließlich sterben muss. Cupido wendet sich an Phoebe, Piper und Prue. Doch als es Drozzee gelingt, selbst zwischen den Schwestern Hass zu säen, werden Cupidos Chancen immer geringer.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen