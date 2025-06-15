Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 16: Vom Pech verfolgt
42 Min.Ab 12
Prue bewirbt sich als Fotografin. Doch der Chef des renommierten Hochglanz-Magazins will erst eine Probe ihres Könnens: Sie soll Maggie Murphy ablichten, die von schier unglaublichem Pech verfolgt wird. Als Prue bei Maggie ankommt, will diese sich gerade vom Dach ihres Hauses stürzen. Wie sich herausstellt, wird sie von einem Wächter der Dunkelheit dazu getrieben, der auch für ihre Pechsträhne verantwortlich ist. Prue nimmt den Kampf gegen ihn auf - und gerät in große Gefahr ...
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.