Charmed - Zauberhafte Hexen

Hexenblut

sixxStaffel 2Folge 20
Folge 20: Hexenblut

42 Min.Ab 12

Piper wird von Doktor Williamson, der sie behandelt hatte, als sie am Oroya-Fieber erkrankt war, aufgefordert, sich erneut untersuchen zu lassen, damit er sichergehen kann, dass sie geheilt ist. Sein Argwohn ist begründet, denn Pipers Genesung war vom medizinischen Standpunkt aus unerklärlich. Sie ahnt nicht, dass Williamson seit Monaten ihr Blut untersucht, in der Hoffnung, daraus ein Serum entwickeln zu können, das gegen Oroya-Fieber immunisiert.

