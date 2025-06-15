Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 20: Hexenblut
42 Min.Ab 12
Piper wird von Doktor Williamson, der sie behandelt hatte, als sie am Oroya-Fieber erkrankt war, aufgefordert, sich erneut untersuchen zu lassen, damit er sichergehen kann, dass sie geheilt ist. Sein Argwohn ist begründet, denn Pipers Genesung war vom medizinischen Standpunkt aus unerklärlich. Sie ahnt nicht, dass Williamson seit Monaten ihr Blut untersucht, in der Hoffnung, daraus ein Serum entwickeln zu können, das gegen Oroya-Fieber immunisiert.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.