sixxStaffel 2Folge 15
Folge 15: Das Zeichen

42 Min.Ab 12

Der Dämon Litvak fühlt sich von Bane, der im Gefängnis sitzt, bedroht, weil dieser von Dämon Barbas zu viel über böse Mächte erfahren hat. Litvak beauftragt zwei Helfer, Bane zu beseitigen, doch der wehrt sich erfolgreich und kann fliehen. In seiner Not entführt er Prue und bittet sie um Hilfe. Sie willigt ein - nicht zuletzt deshalb, weil sie sich in Bane verliebt hat. Währenddessen versuchen Phoebe und Piper verzweifelt herauszufinden, wo Prue versteckt gehalten wird ...

sixx
