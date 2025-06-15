Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 18: Der reinste Horror
42 Min.Ab 12
Ein Dämon der Illusionen sorgt für Terror und Schlägereien in der Stadt: Er kann nämlich in Filme schlüpfen und das Publikum von der Leinwand aus so beeinflussen, dass es immer aggressiver wird. Auch Phoebes Leinwandidol Billy versucht zu helfen: Er steigt aus dem Film heraus und unterstützt die Hexen nach Kräften, aber gegen den Dämon kann auch er nichts ausrichten. Schließlich hetzt der Dämon Phoebe, Prue und Piper brutale Killer aus verschiedenen Horrorfilmen auf den Hals ...
Charmed - Zauberhafte Hexen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
