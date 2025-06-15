Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ewige Jugend

sixxStaffel 2Folge 17
Folge 17: Ewige Jugend

41 Min.Ab 12

Als Tante Gail bei Prue, Piper und Phoebe auftaucht, ahnen die Schwestern nicht, was auf sie zukommt: Die eitle Tante Gail wird nämlich von Alter und Krankheit geplagt und hat sich deshalb mit dem bösen Dämon Kryto eingelassen, der ihr ihre Jugend zurückgeben soll. Als Gegenleistung hat Gail Kryto die magischen Fähigkeiten ihrer drei Nichten versprochen. Mit Hilfe eines Zauberspruchs legt sie die Schwestern herein - und diese müssen gegen Kryto ohne ihre Zauberkräfte antreten.

sixx
