Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 22: Wünsch Dir was
43 Min.Ab 12
Weil Phoebe, Prue und Piper San Francisco nahezu von Dämonen befreit haben, will der "Rat der Bösen" die Halliwells vernichten. Der Rat schickt den Schwestern einen Flaschengeist, der ihnen heimlich ihre magischen Kräfte entwenden soll. Es kommt, wie es kommen muss: Phoebe setzt den Geist nichts ahnend frei, die Schwestern haben jede einen Wunsch frei - und damit spielen sie den Dämonen in die Hände. Als Prue stirbt, ist die Katastrophe perfekt ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.