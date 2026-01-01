Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Der Tod steht ihnen gut

Paramount GlobalStaffel 7Folge 21vom 27.02.2026
Der Tod steht ihnen gut

Der Tod steht ihnen gutJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 21: Der Tod steht ihnen gut

41 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Zankous Plan, die Schwestern verletzbar zu machen und so das Buch der Schatten in seinen Besitz zu bringen, scheint aufzugehen: Phoebe und Paige sind am Boden zerstört, weil es ihnen nicht gelungen ist, zwei Morde zu verhindern. Piper erkennt, dass Zankou und der Alchimist, sein Helfer, hinter den Taten stecken und macht sich auf die Suche nach ihnen. Gleichzeitig muss sich Darryl entscheiden, die Schwestern zu schützen oder mit Inspektor Sheridan zu kooperieren ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
Paramount Global
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen