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Frauenmorde: „Täter meist nicht psychisch krank!“ | CLUB 3

krone.tvStaffel 2026Folge 6vom 17.02.2026
Frauenmorde: „Täter meist nicht psychisch krank!“ | CLUB 3

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Folge 6: Frauenmorde: „Täter meist nicht psychisch krank!“ | CLUB 3

51 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12

Frauenmorde sind kein Randphänomen, sondern eine erschütternde Realität. Jahr für Jahr werden in Österreich Frauen getötet – meist von Männern aus ihrem unmittelbaren Umfeld, häufig im Kontext von Trennung, Kontrolle oder eskalierender Gewalt. Warum kommt es zu dieser Eskalation? Wo versagt das System bzw. die Gesellschaft? Bei Tanja Pfaffeneder sprechen Psychiaterin Sigrun Roßmanith, Strafverteidigerin Astrid Wagner und „Krone“-Kriminalreporterin Martina Prewein darüber.

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