Asyl & Migration - Autor: „80 Prozent sind mittlerweile integriert“Jetzt kostenlos streamen
Club 3
Folge 5: Asyl & Migration - Autor: „80 Prozent sind mittlerweile integriert“
48 Min.Folge vom 10.02.2026
Integration prägt das Zusammenleben in Österreich. In Oberösterreich leben über 280.000 Menschen aus 172 Ländern. Die neue Hausordnung mit 13 Punkten soll Orientierung geben. Doch wie wirksam sind die Regeln? Und wie geht man mit Hasspredigern um? Darüber diskutieren bei Tanja Pfaffeneder Integrationsministerin Claudia Bauer, Sozial- und Integrationslandesrat aus Oberösterreich Christian Dörfel sowie Autor Stefan Kaltenbrunner.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv