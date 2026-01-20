CLUB 3: Clubsterben: Warum bleiben die Tanzflächen leer?Jetzt kostenlos streamen
Club 3
Folge 2: CLUB 3: Clubsterben: Warum bleiben die Tanzflächen leer?
49 Min.Folge vom 20.01.2026
Clubs sperren zu, Tanzflächen bleiben leer – und viele fragen sich: Geht die Jugend überhaupt noch fort? Oder stirbt das Nachtleben generell langsam aus? Das ist das Thema bei Tanja Pfaffeneder im „CLUB 3“ mit Verena Schneider – Gründerin „Shorty Forty“, Michael Gröss – U4-Clubchef, Stefan Ratzenberger – Sprecher der Nachtgastronomie. Jeden Dienstag ab 21:15 Uhr auf krone.tv!
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Club 3
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Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv