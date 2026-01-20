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Club 3

CLUB 3: Clubsterben: Warum bleiben die Tanzflächen leer?

krone.tvStaffel 2026Folge 2vom 20.01.2026
CLUB 3: Clubsterben: Warum bleiben die Tanzflächen leer?

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Folge 2: CLUB 3: Clubsterben: Warum bleiben die Tanzflächen leer?

49 Min.Folge vom 20.01.2026

Clubs sperren zu, Tanzflächen bleiben leer – und viele fragen sich: Geht die Jugend überhaupt noch fort? Oder stirbt das Nachtleben generell langsam aus? Das ist das Thema bei Tanja Pfaffeneder im „CLUB 3“ mit Verena Schneider – Gründerin „Shorty Forty“, Michael Gröss – U4-Clubchef, Stefan Ratzenberger – Sprecher der Nachtgastronomie. Jeden Dienstag ab 21:15 Uhr auf krone.tv!

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