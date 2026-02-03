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Club 3

CLUB 3 - Zoff um Tabakgesetz: „Cannabis soll legalisiert werden!“

krone.tvStaffel 2026Folge 4vom 03.02.2026
CLUB 3 - Zoff um Tabakgesetz: „Cannabis soll legalisiert werden!“

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Folge 4: CLUB 3 - Zoff um Tabakgesetz: „Cannabis soll legalisiert werden!“

49 Min.Folge vom 03.02.2026

Rauchen wird teurer, strenger reguliert und für manche Produkte könnte bald Schluss sein. Österreich verschärft das Tabakgesetz: Ab 2026 gelten neue Regeln für Zigaretten, Nikotinprodukte und Tabak zum Erhitzen. Aber auch Cannabis ist in Österreich längst Teil der gesellschaftlichen Realität. Der Verkauf von Cannabisprodukten soll nun massiv eingeschränkt werden. Bei Tanja Pfaffeneder nehmen Platz: Klaus Hübner (Obmann Österreichischer Cannabis-Bundesverband), Hans Arsenovic (Vizepräsident der Wirtschaftskammer Wien) & Andreas Schiefer (Vertreter der Trafikanten)

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