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Kirche im Umbruch: Verliert das Christentum immer mehr Gläubige? | krone.tv CLUB 3

krone.tvStaffel 2026Folge 11vom 31.03.2026
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Folge 11: Kirche im Umbruch: Verliert das Christentum immer mehr Gläubige? | krone.tv CLUB 3

49 Min.Folge vom 31.03.2026

Religion prägt seit Jahrhunderten unsere Gesellschaft. Kirchen verlieren Mitglieder, gleichzeitig wird Glaube in anderen Gemeinschaften sichtbarer gelebt. Österreich wird vielfältiger – kulturell und religiös. Doch welche Rolle spielt der Glaube heute noch im Alltag? Gibt er Orientierung oder sorgt er für Spannungen? Und wie kann Religion verbinden, statt zu trennen? Darüber spricht Tanja Pfaffeneder mit Dompfarrer Toni Faber, Missio-Botschafterin Anne Fleck und Soziologe Kenan Güngör.

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