Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Club 3

CLUB 3: Disziplin & Routinen: Neues Jahr, alte Ausreden: Vorsätze im Check

krone.tvStaffel 2026Folge 1vom 13.01.2026
CLUB 3: Disziplin & Routinen: Neues Jahr, alte Ausreden: Vorsätze im Check

CLUB 3: Disziplin & Routinen: Neues Jahr, alte Ausreden: Vorsätze im CheckJetzt kostenlos streamen

Club 3

Folge 1: CLUB 3: Disziplin & Routinen: Neues Jahr, alte Ausreden: Vorsätze im Check

49 Min.Folge vom 13.01.2026

Neues Jahr, neue Vorsätze – mehr Sport, gesünder essen, weniger Stress, weniger rauchen. Doch die Realität zeigt: Spätestens im Februar sind viele Ziele schon wieder Geschichte. Warum scheitern Neujahrsvorsätze so oft – und wie kann man sich realistische Ziele setzen? Darüber sprechen im „Club 3“ bei Tanja Pfaffeneder Hirnforscher Marcus Täuber, Gesundheitsexpertin Yasmina Kobza und Sportwissenschafter Patrick Dobrovits.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Club 3
krone.tv
Club 3

Club 3

Alle 3 Staffeln und Folgen