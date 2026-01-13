CLUB 3: Disziplin & Routinen: Neues Jahr, alte Ausreden: Vorsätze im CheckJetzt kostenlos streamen
Club 3
Folge 1: CLUB 3: Disziplin & Routinen: Neues Jahr, alte Ausreden: Vorsätze im Check
49 Min.Folge vom 13.01.2026
Neues Jahr, neue Vorsätze – mehr Sport, gesünder essen, weniger Stress, weniger rauchen. Doch die Realität zeigt: Spätestens im Februar sind viele Ziele schon wieder Geschichte. Warum scheitern Neujahrsvorsätze so oft – und wie kann man sich realistische Ziele setzen? Darüber sprechen im „Club 3“ bei Tanja Pfaffeneder Hirnforscher Marcus Täuber, Gesundheitsexpertin Yasmina Kobza und Sportwissenschafter Patrick Dobrovits.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Club 3
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Turnen, Talk, Sport, Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv