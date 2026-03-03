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Erwachsenenvertretung: Schutz oder Eingriff? | CLUB 3

krone.tvStaffel 2026Folge 7vom 03.03.2026
Erwachsenenvertretung: Schutz oder Eingriff? | CLUB 3

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Folge 7: Erwachsenenvertretung: Schutz oder Eingriff? | CLUB 3

50 Min.Folge vom 03.03.2026

Erwachsenenvertretung soll Menschen unterstützen, die ihre rechtlichen, finanziellen oder persönlichen Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Doch wie gut funktioniert das System in Österreich? Wo schützt es – und wo gibt es Kritik? Darüber spricht Tanja Pfaffeneder mit Rechtsanwältin und gerichtlicher Erwachsenenvertreterin Margot Artner, „Nadine cares“-Geschäftsführerin Nadine Pfaffeneder und VertretungsNetz-Geschäftsführerin Gerlinde Heim.

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