Erwachsenenvertretung: Schutz oder Eingriff? | CLUB 3Jetzt kostenlos streamen
Club 3
Folge 7: Erwachsenenvertretung: Schutz oder Eingriff? | CLUB 3
50 Min.Folge vom 03.03.2026
Erwachsenenvertretung soll Menschen unterstützen, die ihre rechtlichen, finanziellen oder persönlichen Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Doch wie gut funktioniert das System in Österreich? Wo schützt es – und wo gibt es Kritik? Darüber spricht Tanja Pfaffeneder mit Rechtsanwältin und gerichtlicher Erwachsenenvertreterin Margot Artner, „Nadine cares“-Geschäftsführerin Nadine Pfaffeneder und VertretungsNetz-Geschäftsführerin Gerlinde Heim.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Club 3
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Politik, Nachrichten
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv