Die Suche einer Tochter
Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Folge 10: Die Suche einer Tochter
42 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
Im Juli 1970 wird die alleinerziehende Mutter Loretta Jones ermordet. Ihre vierjährige Tochter wächst ohne Mutter auf und hat als erwachsene Frau nur ein Ziel: Den Mörder ihrer Mutter zu finden. Ein alter Schulfreund soll dabei eine entscheidende Rolle spielen.
Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC