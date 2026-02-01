Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Tödliches Inferno

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 6vom 05.02.2026
Tödliches Inferno

Tödliches InfernoJetzt kostenlos streamen

Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Folge 6: Tödliches Inferno

42 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12

Ein tödlicher Hausbrand zerreißt eine Familie. Die Ermittler vermuten, dass ein Verbrechen dahintersteckt. Eine Mutter macht sich daraufhin auf eine Jahrzehnte währende Suche nach der Wahrheit über das Schicksal ihrer vermissten jugendlichen Tochter und deren bester Freundin.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Kabel Eins Doku
Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Alle 1 Staffeln und Folgen