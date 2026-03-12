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Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Die Jagd nach dem Brandstifter

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 11vom 12.03.2026
Die Jagd nach dem Brandstifter

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Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Folge 11: Die Jagd nach dem Brandstifter

42 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Ein Serienbrandstifter ist für den Tod eines Feuerwehrmanns aus dem Bundesstaat Washington verantwortlich. Erst durch die Arbeit eines hartnäckigen Ermittlers kann dem Täter das Handwerk gelegt werden.

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