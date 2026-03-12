Die Jagd nach dem BrandstifterJetzt kostenlos streamen
Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Folge 11: Die Jagd nach dem Brandstifter
42 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12
Ein Serienbrandstifter ist für den Tod eines Feuerwehrmanns aus dem Bundesstaat Washington verantwortlich. Erst durch die Arbeit eines hartnäckigen Ermittlers kann dem Täter das Handwerk gelegt werden.
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Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC