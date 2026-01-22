Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 4vom 22.01.2026
42 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Einige Tage nach ihrem Verschwinden, wird Pam Pitts in der Wüste von Arizona gefunden. Ihre Leiche wurde verbrannt. Als ein zweites weibliches Opfer in einem Stollen entdeckt wird, vermuten die Ermittler, dass der Täter zu beiden Frauen eine Verbindung haben könnte.

Kabel Eins Doku
