Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Folge 5: Schwestern im Tode
42 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12
Im März 1984 findet Jack Kennedy seine Töchter brutal ermordet auf. Während die Ermittlungen ins Leere laufen, widmen Mutter und Nichte ihr Leben der Aufrechterhaltung des Falls. Erst 30 Jahre später nennt ein Informant einen Namen. Doch das Leid der Familie hat damit noch kein Ende.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC