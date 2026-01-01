Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 3vom 15.01.2026
Folge 3: Über Staatsgrenzen

41 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Im Juli 1997 erschüttert der brutale Mord an der 19-jährigen Tiffany Johnston die Kleinstadt Bethany in Oklahoma. Über ein Jahrzehnt später weist eine DNA-Analyse auf ihren Mörder hin und führt die Ermittler über Staatsgrenzen hinweg nach Texas - zu den verscharrten Leichen zweier weiterer vermisster Frauen.

