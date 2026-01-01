Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Folge 3: Über Staatsgrenzen
41 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Im Juli 1997 erschüttert der brutale Mord an der 19-jährigen Tiffany Johnston die Kleinstadt Bethany in Oklahoma. Über ein Jahrzehnt später weist eine DNA-Analyse auf ihren Mörder hin und führt die Ermittler über Staatsgrenzen hinweg nach Texas - zu den verscharrten Leichen zweier weiterer vermisster Frauen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC